Quina de São João: Veja as expectativas dos apostadores em SG

Em território de ganhadores da mega-sena e da quina, jogadores gonçalenses apostam mais uma vez na sorte. Dessa vez, a fé é na Quina de São João, custando R$ 2,50, o prêmio estimado em R$ 180 milhões não acumula e será sorteado no próximo sábado (24).

Às vésperas do dia de São João, padroeiro de Niterói, município vizinho de São Gonçalo, alguns apostadores se encaminham para as lotéricas tentar a sorte. Em Neves, Jelson Lacerda de 68 anos, compartilha que o dinheiro seria utilizado para ajudar a família.

‘’Se nessa Quina de São João eu ganhar alguma coisa, a minha intenção é ajudar às pessoas da minha família, de preferência uma sobrinha que eu tenho. Eu quero comprar uma casa para ela e para mim, tudo o que for de bom.’’ conta o apostador, que joga há pouco mais de 10 anos. Durante esse tempo, ele afirma já ter ganhado um ‘’dinheirinho’’ no terno, mas que não conseguiu mais que isso até hoje.

➣ LEIA TAMBÉM: Baile Charme anima a sexta-feira no Alcântara, em São Gonçalo

➣ Polícia realiza operação em mansão de Neymar no Rio

Rogério Gonzaga | Foto: Filipe Aguiar

Além de uma fonte em que as pessoas depositam todas as suas expectativas, algumas também jogam como uma forma de diversão. É o caso de Rogério Gonzaga, de 57 anos. Junto com os amigos de trabalho, o servidor público tenta a sorte através do bolão e confessa ser mais uma forma de descontrair com os amigos, mas caso ganhem, obviamente seria muito bem vindo.

"Onde eu trabalho, a gente promove bolão e costuma jogar em datas assim. Nós pensamos em dividir e se ganhássemos, nem sei, porque fazemos pela brincadeira, pela participação de todos.’’ Ainda assim, o gonçalense afirma que investiria em qualidade de vida.

"A gente não cria muita expectativa, mas se eu ganhasse, investiria em qualidade de vida, em moradia, coisas assim", contou.

Agora, a pergunta que fica é: Se você ganhasse o prêmio de R$ 180.000.00, o que faria com tantos dígitos na conta bancária?