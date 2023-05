Cantor Gamadinho participa de quadro de entrevistas da Rádio Mania

O cantor Gamadinho, apelidado assim pelos amigos de infância depois de uma paixonite, se apresentou nesta quinta-feira (04) nos estúdios da Rádio Mania, em Niterói. O cantor, natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, acumula alguns bons anos de trajetória musical, já que começou ainda novo, aos 14 anos.

A paixão pela música vem de berço materno, sua mãe cantava - não profissionalmente- mas passou como herança afetiva para o cantor a paixão pela música. Apesar de toda a experiência e repertório, o cantor delineia o aprimoramento que aumentou, desde que começou a integrar o cenário musical ‘’Hoje eu vejo principalmente que amadureci bastante como ser humano, e como eu não canso de buscar conhecimento, eu vejo que amadureci em relação à música’’, compartilha o pagodeiro.

O cantor, ao longo de sua carreira participou dos grupos Empolgação - o primeiro de sua carreira- Swing & Simpatia, Pique Novo, Estilo X, contudo, foi a participação no The Voice Brasil, em 2013, marcou o início de sua carreira solo. ‘’Foi lindo, maravilhoso, um divisor de águas na minha vida. A partir dali, eu criei forças para seguir acreditando nos meus sonhos.’’ Durante o programa, os técnicos não viraram a cadeira, mesmo assim, o acontecimento impulsionou ainda mais a carreira do cantor, que não deixou-se abalar. ‘’Eu vi que teria que seguir, era questão de honra seguir buscando.’’

Além de cantar, Gamadinho também concilia sua rotina com as responsabilidades paternas. O cantor é pai de três meninas, e por esse mesmo motivo, revelou ter tido outros trabalhos paralelos à música no início da carreira, para dar conta das despesas familiares. Hoje, o cantor vive apenas da música, mais especificamente do ritmo que mais conversa com o timbre de sua voz: pagode.

Além de cantar, Gamadinho também ampliou sua experiência e atuação musical para as composições, o cantor escreveu letras em conjunto com os compositores Brunno Gabryel e Lucas Morato. O cantor diz que escreve o que sente, sem se limitar, mas confessa que o amor é o principal eixo que norteia seu processo criativo.

O artista revelou seu novo trabalho, um DVD intitulado de ‘’Gamadinho Para ficar’’ e garantiu participações de outros grandes artistas como Belo, Ferrugem, Di Propósito e Vitinho. As expectativas são grandes para o lançamento‘ "Tá um trabalho muito bonito, ficou muito bacana e eu já estava ansioso pra soltar esse DVD!’’.

Na próxima terça-feira (9), o cantor vai se apresentar em um grande show no estúdio da Rádio Mania, em Niterói, às 15 horas. O show será transmitido nas redes sociais da rádio.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca