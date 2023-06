Prefeitura de Niterói abre vagas para família acolhedora

A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para as famílias que desejam ser uma família acolhedora. O Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e, na próxima terça-feira (27), haverá uma capacitação com famílias que desejam acolher crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem ou extensa por medida de proteção. As inscrições são constantes e podem ser feitas pelo link.

Para ser uma Família Acolhedora, é preciso: Residir em Niterói; Ter acima de 21 anos; Não ter pendências jurídicas; Não estar no Cadastro Nacional de Adoção e não ter interesse em adotar; Ter disponibilidade de tempo e interesse em oferecer proteção à criança ou adolescente acolhido; Ser habilitado e capacitado pela Equipe do Serviço.

A habilitação vem após algumas etapas. O primeiro passo é preencher o formulário de inscrição no site e depois a equipe entra em contato para as etapas de capacitação, documentação, entrevista pessoal e visita domiciliar, não necessariamente nessa ordem.



Serviço:

Capacitação sobre Acolhimento Familiar

Data: 27 de junho de 2023

Hora: 10h

Local: Rua Coronel Gomes Machado, 259 – 2º andar