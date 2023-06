Vai ao mercado? Veja a lista com os preços da cesta básica da semana

A terceira semana de junho chegou, e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados da região, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, para ajudar os donos de casa nessa difícil tarefa de equilibrar o orçamento.

Em alta

Entre os produtos que tiveram destaque na alta desta semana, interferindo no aumento da cesta em Niterói, estão, principalmente, os do setor de Hortifruti.

No Guanabara, a cebola teve alta de 17%, acompanhada do alface, com 34%. Já no Extra, o destaque vai para o tomate, que continua sendo um vilão na hora das compras, com preço bem "salgado". O fruto teve alta de 75% no supermercado, enquanto a maçã, 8%.

A maçã teve alta de 8% | Foto: Redação

O fruto teve alta de 75% no supermercado Extra | Foto: Redação

Em baixa

Como nem todas as notícias são ruins, essa semana foi possível observar na pesquisa, que alguns produtos tiveram uma queda significativa em seus respectivos preços.

No supermercado Mundial, a farinha de trigo teve redução de 10%, o óleo 16% e o grande destaque da semana, a manteiga, com redução de 26%.

No setor de Hortifruti, a notícia também é boa, com o pimentão e a batata mais baratos: 20% e 17% respectivamente, no supermercado Extra.

Consumidor local, o motorista de Uber, Elias do Carmo, de 62 anos, comentou sobre a hora das compras e a necessidade de pesquisar antes de ir aos mercados.

"Eu vejo o encarte na internet, vejo de todos os mercados que costumo ir e a partir disso, escolho o que tenha mais vantagem nos preços. Às vezes, vou em mais de um na hora das compras, para poder pegar o que tiver de mais barato em cada um", relatou.

Já que a farinha de trigo e a manteiga resolveram dar um "alívio" no bolso do consumidor nesta semana, confira abaixo uma simples e fácil receita para o final de semana.

Biscoito de manteiga caseiro

Ingredientes:

3 unidades de Ovos

2½ xícaras de farinha de trigo (350 gramas)

1 colher de café de Essência de baunilha (opcional)

1 colher de café de Fermento em pó

100 gramas de Manteiga amolecida

1 xícara de Açúcar (160 gramas)

Modo de preparo:

1- Para preparar essa receita de biscoito de manteiga caseiro comece batendo a manteiga com o açúcar, até virar um creme. Você pode fazer isso com uma espátula ou com a batedeira elétrica.

2- O próximo passo é adicionar os ovos e a essência de baunilha (opcional) . Continue mexendo até misturá-los por completo no creme.

3- Acrescente agora a farinha e o fermento peneirados juntos, evitando assim que se formem grumos na massa. Depois de misturar muito bem, a massa deverá ficar bem compacta e ser fácil de modelar.

Dica: Adicione mais farinha se achar que a massa está muito mole.

4- Para conseguir uma melhor consistência desse biscoito, separe a massa em três partes, envolva em plástico filme e reserve na geladeira por 30 minutos.

5- Passado esse tempo, você já pode abrir a massa sobre a bancada enfarinhada e cortar com as formas que quiser. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Dica: A massa não deve ficar com mais de 0,5cm de espessura quando aberta.

6- Coloque os biscoitos caseiros em um tabuleiro forrado com papel manteiga e leve ao forno por 15 minutos,ou até dourar.

Dica: Os biscoitos de manteiga cozinham muito rápido, por isso preste atenção enquanto estiverem no forno.

7- Quando estiverem prontos, retire o tabuleiro do forno. Você vai notar que os biscoitos de manteiga caseiros estão ligeiramente macios, mas não se preocupe, porque é normal. Eles endurecerão quando esfriarem. Prove e aproveite!

Já que a farinha de trigo e a manteiga resolveram dar um "alívio" no bolso do consumidor nesta semana, confira abaixo uma simples e fácil receita para o final de semana | Foto: Redação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca