Confirmada a morte dos passageiros de submarino desaparecido

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou nesta quinta-feira (22), a morte dos quatro passageiros que estavam a bordo do submarino desaparecido no Atlântico. Os detritos foram achados a 500 metros da embarcação.

“Um ROV descobriu uma parte do casco do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic no fundo do oceano. Em seguida, o robô encontrou outros destroços.”

Os destroços foram localizados por um veículo operado remotamente (sigla em inglês, ROV), o robô francês modelo Victor 6000, que chega a grandes profundidades. O equipamento está sendo utilizado na operação para achar o submarino.

Após fazer avaliação do material, autoridades do comando unificado, responsável pelas buscas ao submarino que sumiu dos radares no domingo (19).

Prazo do oxigênio

O prazo estimado pelas autoridades dos Estados Unidos para a duração do oxigênio no Titan se esgotou na manhã desta quinta-feira (22). Na tarde da última terça-feira (20), em entrevista coletiva, o capitão do Primeiro Distrito da Guarda Costeira Jamie Frederick afirmou que o Titan ainda tinha 40 horas de oxigênio, tempo que esgotou nesta manhã.

As buscas prosseguem, para encontrar a cápsula do Titan e os seus cinco ocupantes: o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.