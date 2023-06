'Corpão' de ex-goleira causa 'alvoroço' entre os internautas

Beleza pode não ser fundamental, em muitas ocasiões...Mas certamente, ajuda muito, em outras....Sucesso no OnlyFans, a ex-jogadora de hóquei no gelo, Mikayla Demaiter, levou seus fãs, literalmente, à loucura, com seu último ensaio sensual publicado no Instagram. Exibindo um "corpão perfeito", ela recebeu os mais variados elogios em seu perfil oficial.

"Trocaria um braço para ter o corpo dela", "Ei Mikayla, você está maravilhosa!", "Podemos jogar hóquei de contato completo, por favor. Você é linda!", "Linda e Especial. O meu telefone acabou de queimar a minha mão", "Meu carregamento está suspenso agora porque meu telefone está queimando, graças a você", foram alguns dos comentários.

Leia também

Confirmada a morte dos passageiros de submarino desaparecido

Gonçalenses são finalistas do Brasileiro de Karatê

Mesmo sob pressão do Estado, professores decidem seguir em greve

Com apenas 22 anos, a canadense, não pára de ganhar seguidores no Instagram, graças ao visual privilegiado, diga-se de passagem. Ela atuou no Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, por duas temporadas, mas decidiu encerrar sua carreira no esporte em 2020 para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans. A julgar pelo crescente número de seguidores e de elogios, parecer ter feito a melhor opção.