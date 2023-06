Gonçalenses são finalistas do Brasileiro de Karatê

Os atletas da nova geração que vêm ganhando destaque no cenário estadual e nacional, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação

Os atletas da nova geração que vêm ganhando destaque no cenário estadual e nacional, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer - Foto: Divulgação

O legado de grandes atletas da cidade de São Gonçalo está mais vivo do que nunca, com atletas da nova geração que vêm ganhando destaque no cenário estadual e nacional, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer. No karatê, as mais recentes conquistas para a cidade vieram em família, com Raiani Almeida, que trouxe o ouro e Camila Almeida, Priscila Evelyn Almeida e Rosiane de Oliveira, que trouxeram a prata em suas respectivas categorias na classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) na etapa Goiânia.

As atletas Raiani, Camila e Priscila são irmãs e Rosiane, prima. Na noite desta quarta-feira (21), elas trouxeram suas medalhas ao gabinete do prefeito Capitão Nelson, acompanhadas do secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto de Almeida. As atletas puderam falar um pouco das suas conquistas ao prefeito.

Leia também:



➢ Após convite de Gabigol, astro da NBA visita Ninho do Urubu

➢ Catarina B 13 leva a Taça das Comunidades em São Gonçalo

“São Gonçalo é um grande celeiro de atletas. É só o governo dar subsídio, alicerce, através da Secretaria de Esportes, para vocês deslancharem. Estamos de portas abertas para ajudar”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Na competição nacional, as quatro gonçalenses do Salgueiro competiram pelo Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo e, agora, com a classificação conquistada, aguardam a grande final da competição, que está programada para ocorrer no mês de novembro, em São Paulo.

“Esse foi apenas um dos apoios que a Secretaria de Esporte e Lazer deu para possibilitar que nossos atletas estejam competindo. O governo Capitão Nelson tem buscado diferentes formas de incentivar o esporte em São Gonçalo. Através da secretaria, nós temos trabalhado na ampliação dos programas esportivos, apoiando os atletas”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto de Almeida.

Classificação das atletas gonçalenses na classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê , etapa Goiânia, modalidade Kumite

Raiani Almeida - Medalha de ouro na categoria Sênior, nascidas até 2004 Roxa/Preta - 68Kg Fem

Camila Almeida - Medalha de prata na categoria Sênior, nascidas até 2004 Roxa/Preta - 61Kg Fem

Priscilla Evelyn Almeida – Medalha de prata na Categoria Junior , nascidas 2006/2007 Roxa/Preta - 53Kg Fem

Rosiane de Oliveira - Medalha de prata na categoria Sênior, nascidas até 2004 Roxa/Preta + 68Kg Fem