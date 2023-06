Caravana da Cultura leva arte à Creche Municipal Pinguinho de Luz

A Secretaria de Cultura de Maricá promoveu nesta quarta-feira (21/06) mais uma edição da Caravana da Cultura de 2023 para mais de 250 alunos, entre 2 e 5 anos, da Creche Municipal Pinguinho de Luz, em São José de Imbassaí, com apresentações de música, malabarismo, contação de história, entre outras atividades artísticas.

Os pequenos interagiram bastante dançando e cantando com o grupo do Programa Maricá das Artes, que levou diferentes brincadeiras, feitas com o auxílio de uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A diretora da Creche Municipal Pinguinho de Luz, Sonia Alves, agradeceu e elogiou o projeto.

“É sempre muito bom receber e deixar os nossos alunos mais conectados à cultura. As nossas crianças adoraram receber diferentes linguagens artísticas, visando desta forma o lúdico que habita em cada um desses pequenos. Já aguardo mais apresentações em nossa escola”, disse.