Enel remove "gato" de energia em estabelecimento em SG

A Enel, distribuidora de energia elétrica, realizou na terça-feira (20) uma ação estratégica em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, visando combater o furto de energia. Com o apoio do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e da Polícia Civil, a empresa conseguiu identificar e remover ligações clandestinas em três estabelecimentos: uma escola de dança, um restaurante e um mercado.

Os dois primeiros estabelecimentos, localizados em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, e o terceiro em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foram alvo da operação. Durante a ação, os responsáveis pelos empreendimentos foram presos em flagrante e posteriormente liberados mediante pagamento de fiança.

No mercado, os técnicos da Enel descobriram uma ligação direta em três fases, utilizando cabos exclusivos da empresa, sem passar por nenhum sistema de medição. Nesse caso específico, o valor da fiança foi estabelecido em cerca de R$ 8 mil.



Em nota, A Enel ressaltou que o furto de energia é considerado um crime e possui consequências graves. Segundo eles, o uso de "gatos" de energia afetam diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e colocam em risco a população - especialmente aqueles que manipulam a rede elétrica. Isso porque as ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, resultando em interrupções no fornecimento de energia.