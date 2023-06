Zeca do Trambone sofre infarto e morre aos 78 anos, no Rio

Zeca é o autor do conhecido solo de "Gostava tanto de você", que Tim Maia lançou no seu LP, no ano de 1973 - Foto: Reprodução

Zeca é o autor do conhecido solo de "Gostava tanto de você", que Tim Maia lançou no seu LP, no ano de 1973 - Foto: Reprodução

O instrumentista José da Silva, o Zeca do Trombone, morreu na noite de terça-feira (20), aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele infartou enquanto dormia, por volta das 21h, em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste.

Zeca é o autor do conhecido solo de "Gostava tanto de você", que Tim Maia lançou no seu LP, no ano de 1973. "Essa é uma notícia que nós, seus filhos, não gostaríamos de dar. Mas infelizmente o nosso pai, avô, bisavô e grande amigo José da Silva, o Zeca do Trombone, fez a passagem essa noite", diz o post na rede social do músico.

Sobre Zeca do Trambone

O instrumentista nasceu no dia 7 de agosto de 1944, em Campo Grande.

Considerado pela crítica internacional como um dos melhores do mundo em trombone de pisto, Zeca participou de inúmeros discos com grandes nomes da música brasileira, entre eles: Dona Ivone Lara, Lecy Brandão, Elizeth Cardoso, Carlos Dafé, Tim Maia, Beth Carvalho, Alcione, Martinho da Vila, Marlene, Wando, Milton Nascimento, Gonzaguinha, Ivan Lins, Araketu e Negritude Jr.

No ano de 1977, gravou pelo selo pirata o disco “Zeca do Trombone e Roberto Sax”. No ano seguinte, lançou um compacto simples pela Gravadora Top Tape.

Em 1980, pela Gravadora Continental, gravou o LP “Rota do Mar”. No ano de 1989, fez participação especial no disco “Gosto de Festa”, de Dominguinhos do Estácio. Em 2000, juntamente com Carlos Dafé e a banda Malandro Dengoso, fez temporada na Gafieira Elite, no Rio de Janeiro. No ano seguinte lançou o CD “Gafieira”.

Em 2005, foi um dos convidados da cantora Eliane Faria e do cantor belga Michel Tasky na homenagem ao bloco Bafo da Onça, que recebeu o trombonista no Bar Sacrilégio, na Lapa, centro boêmio do Rio de Janeiro.

O velório começou às 12h na Capela Santa Casa Card, em Inhaúma. Já o enterro aconteceu às 15h no Cemitério de Campo Grande.