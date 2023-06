Escola de São Gonçalo vai sediar festival de música

O evento acontecerá no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal - Foto: Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

O evento acontecerá no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal - Foto: Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, se prepara para sediar, mais uma vez, um festival de bandas escolares. O Festival de Música Força e Garra acontece no próximo sábado (24), a partir das 9h, e conta com a participação de 21 bandas de 10 municípios diferentes, sendo quatro de escolas municipais de São Gonçalo. Nesta terça-feira (20), parte do corpo de sopro da banda do colégio sede se reuniu para um ensaio técnico.

Fazendo música desde 1987, a banda Companhia de Artes Musicais Força e Garra é composta por 44 alunos do Estephânia de Carvalho e regida, atualmente, pelos maestros Heloisio Costa e Leonardo Souza, professores de música da unidade. Para Heloisio, o festival é uma importante ferramenta para fortalecer as bandas escolares, unindo os municípios em um dia especial, onde a música é a protagonista.

Leia também:

➢ 'Reciclagem e literatura local' é tema em projeto escolar de SG

➢ Segmentos culturais debatem Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo

“Está fazendo sucesso, inclusive outros municípios estão procurando a gente para replicar a proposta da escola. A música é extremamente importante para o desenvolvimento da motricidade e socialização. Aqui temos alguns alunos tímidos e, pode ter certeza, daqui a pouco eles vão estar completamente soltos. Sem falar na disciplina, o aluno normalmente tem até uma melhora no desempenho escolar”, disse o maestro Heloisio Costa.

Para fazer parte da banda, é necessário ter bom desempenho escolar e um comportamento exemplar. O aluno Robson Santos, de 9 anos, já participa da banda há dois anos e toca vários instrumentos. Neste festival, ele vai tocar o instrumento de sopro bombardino. Todas as bandas ganharão um troféu pela participação. O festival é aberto ao público.

O Colégio Municipal Estephânia de Carvalho fica na esquina da Rua Cardeal Sebastião Leme com Av. Bispo. Dom João da Mata, S/N - Laranjal, São Gonçalo.