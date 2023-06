São Gonçalo promove audiência sobre plano de habitação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, vai realizar uma audiência de contribuição participativa para elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), nesta quinta-feira (22), às 10h, no auditório da Secretaria de Educação, no Alcântara.

O plano será responsável por planejar, captar recursos e executar projetos que visem à construção de unidades habitacionais, além da aplicação de melhorias e assistência técnica aos conjuntos já construídos.

O PLHIS foi dividido em três etapas, sendo elas metodologia, diagnóstico municipal e proposta de ação. Todas as etapas visam identificar e solucionar problemas encontrados, em um período de curto, médio e longo prazos.



"É de grande importância a participação do cidadão gonçalense nesse encontro pois acreditamos que teremos sugestões valiosas para o desenvolvimento da elaboração do plano. Durante a contribuição participativa o morador de São Gonçalo vai poder conhecer nossas propostas além de dar sugestões", ressaltou o secretário de Habitação, Pedro Pericar.

O desenvolvimento e elaboração do plano tem sido feito em parceria com a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), Assistência Social e Defesa Civil.

Serviço:

Audiência de contribuição participativa para elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)

Quinta-feira (22), às 10h, no auditório da Secretaria de Educação, que fica na Travessa Uricina Vargas, 36, no Alcântara.