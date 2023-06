Pré-Vestibular Cecierj abre mais de três mil vagas para o curso intensivo

Atenção candidatos que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Vestibular Cederj e demais vestibulares. Estão abertas as inscrições para o curso intensivo do Pré-Vestibular Cecierj até o dia 26 de junho de 2023. São mais de três mil vagas, sendo 1.565 na modalidade presencial e 2 mil on-line. O curso, ministrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é totalmente gratuito, assim como o material impresso entregue aos alunos.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado em neste link.. Os documentos obrigatórios são: CPF, carteira de identidade, motorista ou trabalho e comprovante de escolaridade. As aulas começam no dia 8 de julho de 2023.

“O Pré-Vestibular da Fundação Cecierj vem se consolidando, ao longo de 20 anos de projeto, como um excelente preparatório para as provas do Enem e outros vestibulares, como o do Cederj. É gratuito e conta com uma equipe qualificada de tutores e material didático próprio, além de dar a oportunidade de o aluno estudar presencialmente ou on-line nos cursos extensivo e intensivo”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

QUEM PODE SE INSCREVER

Para se inscrever no Pré-Vestibular Cecierj, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, os candidatos devem, em 2023, estar matriculados no último ano do Ensino Médio regular em instituições de ensino públicas ou particulares, ou já ter concluído. Os candidatos que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Encceja ou CEJA, também podem se inscrever. Todas as regras estão disponíveis no edital, publicado aqui.

RESULTADO E INÍCIO DAS AULAS

O resultado do processo seletivo do Pré-Vestibular Cecierj Intensivo 2023, para cada polo e categoria de vaga será divulgado no dia 3 de julho, no site da Cecierj. No dia 6 de julho será feita a divulgação das listagens dos candidatos convocados por polos. As aulas terão início no dia 8 de julho, para os locais com aulas aos sábados e para os alunos que optaram por aulas on-line.