Família de Gugu Liberato se divide em disputa pela herança deixada pelo apresentador

O Google identificou um aumento nas buscas pelo apresentador Gugu Liberato, falecido desde 2019, após a herança do apresentador voltar a ser discutida na 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo nesta semana.

A família dividida, as intimidades expostas, as audiências adiadas, os posts nas redes sociais dos envolvidos, as especulações do público dos envolvidos são detalhes que têm marcado o caso, que era para estar sob segredo da Justiça.

De um lado, Rose Miriam que era apresentada por Gugu como 'família', tenta provar união estável com o apresentador. A decisão é apoiada pelas filhas Sofia e Marina. Do outro lado, estão João Augusto, filho mais velho de Rose e Gugu, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os cinco sobrinhos que não terão mais direito a uma parte na herança caso Rose Miriam consiga.

Feito em 2011, o testamento divide a herança de R$1 bilhão, das seguintes formas:

75% para os três filhos, 25% para os cinco sobrinhos e a pensão vitalícia de 163 mil para a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 90 anos.

Caso Rose consiga comprovar a união estável, ela ficará com 50% da herança e os outros cinquenta serão de posse dos filhos de Gugu.

As duas filhas de Gugu, que moram atualmente nos Estados Unidos, desembarcaram na segunda-feira (22), no Aeroporto de São Paulo para audiência. As demais audiências foram adiadas.

Outra disputa

Outra disputa que segue em paralelo a essa, é do chefe de cozinha Thiago Salvático que alegou ter tido um caso com Gugu, já que os dois eram companheiros, segundo Thiago. Contudo, a 9° Vara da Família e Sucessões da Justiça de São Paulo considerou que os dois eram amigos e julgou o caso como extinto ‘’sem exame de mérito’’. Decisão cabe recurso.