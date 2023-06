Morre aos 72 anos a jornalista Lucia Hippolito

Morreu nesta quarta-feira (21), aos 72 anos, a jornalista Lucia Hippolito, no Rio de Janeiro. A notícia foi revelada pelo perfil oficial da jornalista no Twitter. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

“Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu”, diz a publicação.

A jornalista foi diagnosticada com um câncer de colo do útero no ano passado, dez anos após ela descobrir que era portadora da Síndrome do Guillain-Barré, doença que afeta a habilidade dos grupos musculares e compromete a mobilidade.

Lucia nasceu em Bauru, interior de São Paulo, e ganhou notoriedade como comentarista política. Em toda sua carreira como jornalista, atuou no UOL, GloboNews, rádios Globo e CBN. Um dos seus destaques na carreira foi um quadro que participou no programa de Jô Soares, entre 2005 e 2010. Ela fazia parte das “Meninas do Jô”, ao lado de Lilian Witte Fibe, Cristiana Lôbo e Ana Maria Tahan, no “Programa do Jô”.