Anahí tem tímpano perfurado durante ensaio de turnê com RBD

A cantora Anahí, uma das integrantes do grupo Rebelde, ou RBD, se machucou durante as preparações para a turnê de reencontro da banda. A artista teve o tímpano perfurado e precisou ser internada.

Através de seu Instagram, Anahí contou que estava fazendo moldes dos fones intra-auriculares que usa durantes os shows, quando teve o tímpano perfurado pelo materia. “Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones e o material quebrou, puxaram até conseguir retirar.”

A cantora ainda publicou uma foto do exame de imagem, que mostra seu ouvido sangrando. Ela afirmou que “nunca chorou de dor assim” e disse que não estava escutando do ouvido machucado.

A cantora ainda publicou uma foto do exame de imagem, que mostra seu ouvido sangrando | Foto: Reprodução/Redes Sociais

“Esse foi o resultado. Como a foto parece, dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então eu corri para o hospital. O doutor diz que há uma pequena perfuração no tímpano… Tudo estará perfeito!”, completou.

“Bem dizem que quando tanta energia se move, acontecem coisas que menos se imagina. Mas tudo ficará perfeito!”, finalizou Anahí, demonstrando positividade aos fãs.

A turnê 'Soy Rebelde' marca o retorno da banda mexicana após quase 15 anos do fim do grupo. No Brasil, eles passam por São Paulo e Rio de Janeiro. Os ingressos dos shows já estão esgotados.