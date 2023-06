Niterói anuncia reajuste acima da inflação para servidores

O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou, nesta terça-feira (20), um reajuste salarial para o funcionalismo municipal acima da inflação dos últimos 12 meses. O reajuste será de 4,5%, que será pago no início de julho, na folha relativa ao mês de junho. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada foi de 3,93%.

O prefeito também informou que, no início de julho, haverá a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais. Axel Grael fez os anúncios pelas redes sociais da Prefeitura, após reunião da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal (CPFGF), responsável pela avaliação e pelo controle das contas municipais. Grael destacou que Niterói tem feito um esforço muito grande para fazer uma gestão cada vez mais responsável e eficiente.

Leia mais:

➢ Família comemora evolução de menina de Niterói vítima de AVE

➢ Niterói terá encontro de terreiros de umbanda no fim do mês

“No último ano, tivemos uma inflação 3,93% e decidimos dar um reajuste com uma recomposição do salário no valor de 4,5%. Isso significa um reajuste acima da inflação, já com a preocupação de poder fazer recomposição do salário de todos os profissionais da Prefeitura”, afirmou o prefeito.



O prefeito lembrou que a cidade tem sido reconhecida pela boa administração dos recursos públicos. “Temos tido reconhecimento em vários prêmios, fóruns e reuniões com outros prefeitos e gestores públicos de todo o país. Nossa cidade é reconhecida pelo trabalho da gestão e isso é feito com muito cuidado”, concluiu Axel Grael.

Fazem parte da CPFGF a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti; a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz; o secretário municipal de Administração, Luiz Vieira; e o presidente da Niterói Previdência (Nitprev), Moacir Linhares.