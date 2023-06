'Universidade do Samba', em versão ao vivo, é lançado com sucesso na Rádio Mania

Um sucesso. Assim pode ser definida a estréia do programa 'Universidade do Samba', da Rádio Mania FM, em versão ao vivo, que foi ao ar, na noite dessa terça-feira (20), nos estúdios da emissora, em Niterói. O lançamento do novo formato do programa, um dos mais ouvidos pelos amantes do samba no Brasil, foi uma forma de proporcionar, com a habitual qualidade, mais uma boa opção de entretenimento ao numeroso público que o acompanha.

E a produção 'caprichou', mais uma vez, convidando um time 'de primeira' para o primeiro show virtual do 'Universidade do Samba' nos estúdios da Mania, que teve, entre os presentes, 'herdeiros' musicais de grandes nomes do chamado 'samba-raiz' brasileiro: Cassiana Pérola Negra, filha de Jovelina Pérola Negra, e Julinho Thybau, sobrinho de Zeca Pagodinho, que se apresentaram ao lado de PH Mocidade, Binho Sá e Tiago Testa.

Talento - Cassiana Pérola Negra, revelação que despontou no mundo do samba, a partir de 2005, não poderia deixar de levar ao público, entre as várias músicas que cantou, algumas compostas por sua mãe, que morreu em 1998, vítima de infarto, após anos de grande sucesso no Brasil, ao lado de renomes do estilo, como Zeca Pagodinho, Almir Guineto e Grupo Fundo de Quintal, entre outros. "A rádio é uma grande referência, uma porta para encontrarmos o nosso público", frisou.

Julinho Thybau também fez questão de reverenciar seu tio 'ilustre', logo na abertura de sua participação, cantando "Se Eu For Falar de Tristeza", canção composta entre Zeca Pagodinho e Beto Gago, seu pai. "Já estive na Rádio Mania e é sempre uma honra estar aqui", revelou.

Durante duas horas, os artistas, acompanhados por músicos convidados, fizeram uma 'viagem' musical, recheada de belas interpretações para os grandes sucessos do passado e do presente. Acompanharam os artistas convidados, os seguintes músicos: Amaral (pandeiro), Allan Ylê (reco-reco), Xuxa (cavaco), Evando Silva (banjo), Rafael Santos (violão 7 cordas), João Macumba (tantã de marcação), William Silva (tantã) e Andinho Ramos (percussão geral).