Pau Grande, terra de Mané Garrincha, é declarado patrimônio cultural imaterial do Rio

O bairro de Pau Grande, também conhecido como “Terra de Mané Garrincha”, na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. É o que determina a Lei 10.040/23, de autoria do ex-deputado Renato Cozzolino, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (19/06).

Leia mais:

➣ Após grande sucesso, 'Mendigatos' de SG criam nova conta no Instagram

➣ Inscrições para o Sisu do 2º semestre começam nesta segunda-feira

➣ População vai participar do Plano de Mobilidade Urbana de São Gonçalo

Pau Grande é um bairro pertencente ao distrito de Vila Inhomirim, 6° distrito do município de Magé. O local ficou conhecido por ser a terra natal de Mané Garrincha, considerado um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. O distrito se localiza aos pés da Serra dos Órgãos e possui uma cachoeira que deságua na Baía da Guanabara.