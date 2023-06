Arraiá do Partage Shopping está de volta e promete super evento

O evento tem entrada gratuita e acontecerá das 17h às 22h horas na sexta, 14h às 22h no sábado e 14h às 21h no domingo - Foto: Reprodução

De 23 a 25 de junho, o tradicional Arraiá do Partage Shopping retorna com a promessa de um super evento para a população de São Gonçalo. O jardim ficará repleto de barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras juninas. Canjica, caldo verde, cocada e churrasquinho farão parte do cardápio de guloseimas da festa. As crianças poderão também se divertir com diversas brincadeiras como corrida do saco, pula fogueira, pescaria, entre outras.

Os espetáculos de quadrilha também não ficarão de fora. Haverá apresentação de grupo regionais para ninguém ficar parado, além de shows ao vivo de forró e sertanejo. O evento tem entrada gratuita e acontecerá das 17h às 22h horas na sexta, 14h às 22h no sábado e 14h às 21h no domingo.

“O Partage Shopping São Gonçalo vai apresentar um super evento trazendo a essência de uma tradicional festa junina. O arraiá estará bem decorado e com barraquinhas tradicionais de comidas e bebidas típicas, além de todo o clima da roça com apresentação de quadrilhas e forró pé-de-serra. Queremos oferecer lazer e entretenimento em um único lugar” diz Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage Shopping.

Serviço:

Arraiá do Partage

Data: 23 a 25/06

Horário: Sexta das 17h às 22h Sábado 14h às 22h Domingo 14h às 21h

Local: Jardim

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24445-000

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo