Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com a Firjan

Até esta sexta-feira (23/06) estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Ao todo, são 100 vagas, divididas nas modalidades de Assistente Administrativo e Assistente de Operações em Logística. As inscrições deverão ser realizadas no Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Itaboraí, no Centro e na Subprefeitura de Itambi, das 8h às 17h.



O anúncio das inscrições foi feito nesta segunda-feira (19/06), pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ao lado do secretário municipal de Trabalho e Renda, Dinei Dias. O chefe do Executivo frisou a importância da parceria com a Firjan, que visa a qualificação profissional para os cidadãos.

"Temos trabalhado para poder suprir um grande problema nacional, estadual, que é a geração de emprego. Decidimos também colocar os cursos em Itambi, por achar fundamental contemplar aquela região, que sofreu por muito tempo, mas já viramos essa página. Que todos possam fazer as inscrições, para começar essa parceria o quanto antes com a Firjan. E seguimos fazendo nossa parte, que é avançar ainda mais na preparação do nosso povo, com capacitação e qualificação", disse Marcelo Delaroli.

Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos, possuir ensino fundamental completo (9º ano) e ter renda familiar de um salário e meio por pessoa na família. No ato da inscrição é necessário apresentar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital acessível, comprovante de residência, comprovante de renda, comprovante escolar e PIS.

Vale ressaltar que a seleção dos candidatos inscritos é realizada pela Firjan. Os cursos, com duração de três meses, têm previsão de início no dia 4 de julho de 2023, sendo na FAETEC, em Ampliação, e em local ainda a ser definido, em Itambi. As aulas serão de segunda a sexta-feira, em dois turnos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ao final, todos receberão certificado de conclusão.

O secretário municipal de Trabalho e Renda, Dinei Dias, ressaltou a expectativa com os primeiros cursos a serem ministrados nesta parceria com a Firjan. E enfatizou ainda mais oito cursos de qualificação que o município foi contemplado, e que serão ministrados posteriormente.

"Fomos contemplados com 10 cursos de capacitação profissional e esses são os dois primeiros que vamos iniciar em Itaboraí. A expectativa é a melhor possível, visto que são ótimos cursos e oferecidos por uma das melhores instituições do Brasil. Sem contar que vai beneficiar muito a nossa população, por ser um curso de qualificação e gratuito", destacou o secretário.

O Sine de Itaboraí fica localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro e a Subprefeitura de Itambi fica situada na Rua Serafim de Carvalho, 20, Vila Itambi.

Serviço

Inscrições para cursos gratuitos em parceria com a Firjan

Dia: até 23/06 (sexta-feira)

Horário: 8h às 17h

Locais: Sine de Itaboraí e Subprefeitura de Itambi