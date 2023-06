Águas do Rio visita clientes para negociação de dívidas e atualização de cadastro

Com o objetivo de facilitar a regularização de dívidas e atualizar dados cadastrais de clientes, a Águas do Rio dá início, nesta segunda-feira (19), à ação “Águas do Rio com Você”. Na primeira fase das visitas presenciais, cerca de 500 funcionários irão percorrer alguns bairros da capital, Belford Roxo, Nova Iguaçu e São Gonçalo, todos os dias da semana, das 8h às 17h.

Os profissionais estarão com colete e crachá da Águas do Rio, para melhor identificação, e carregarão uma maquininha de débito e crédito para pagamento de conta. Durante a visita, o cliente terá acesso a condições facilitadas para negociar débitos.

Os funcionários solicitarão informações como carteira de identidade, CPF, telefone e e-mail. Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os consumidores podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.

Caso o cliente tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da concessionária.

Empregabilidade

Para promover o “Águas do Rio com Você”, a empresa realizou um processo seletivo para 755 vagas temporárias nos dias 16 e 17 de maio. Desde lá, os selecionados passaram por treinamentos de capacitação em comunicação, introdução ao saneamento básico, propósito e cultura da companhia, fiscalização, hidrometria e sistemas de operação comercial.

Locais da ação: De 19/6 a 25/6

Capital: Brás de Pina, Inhaúma, Olaria, Vigário Geral, Méier, Bonsucesso, Copacabana, Tijuca e Botafogo;

Belford Roxo: Areia Branca, Centro e Piam;

Nova Iguaçu: Comendador Soares, Ouro Verde e Km32;

São Gonçalo: Colubandê, Rocha, Mutondo, Rio do Ouro e Mutuapira.