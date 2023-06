Amigo de Vini Jr faz denúncia formal após ser vítima de racismo

O assessor e amigo do jogador Vinícius Jr, Felipe Silva, o Felipe do Gordo, foi à delegacia na manhã deste domingo (18) preencher uma denúncia formal após ter sido alvo de um ataque racista antes da partida amistosa Brasil X Guiné no último sábado (17). A ocorrência aconteceu no Estádio Cornellà-El Prat, na Espanha.

A vítima contou que ao passar pela catraca, um segurança do estádio o abordou para revista, entretanto, o homem teria tirado uma banana do bolso e pedido para que Felipe colocasse as mãos para cima. Assim que o amigo de Vini Jr o fez, o segurança disse “essa aqui é a minha pistola para você”.

A equipe de Vini Jr prestou depoimento à polícia local | Foto: Divulgação

Após o ataque racista, uma confusão se instalou entre o estafe de Vini Jr, que queria impedir que o segurança deixasse o local, e os seguranças do estádio. De acordo com o Uol, um dos policiais tentou amenizar a situação dizendo que “também há racismo no Brasil”.

A equipe de Vini Jr, que prestou depoimento à polícia local, solicitou o acesso às câmeras do estádio, mas o pedido foi negado sob justificativa de que apenas autoridades de segurança podem ter acesso às imagens.

O caso está sendo investigado pela polícia espanhola.