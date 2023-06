Saída de Camboinhas tem faixa interditada para obras

A Avenida Professor Florestan Fernandes, via de entrada e saída do bairro de Camboinhas, tem uma faixa interditada ao trânsito no sentido Piratininga desde essa quinta-feira (15). As mudanças no trânsito acontecem para a realização de parte da obra de construção da nova rotatória de acesso ao bairro.

Durante a primeira fase, a faixa adjacente à calçada da Avenida Professor Florestan Fernandes ficará interditada entre a Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos e a Avenida Almirante Tamandaré entre o dia 15 de junho até o dia 14 de julho, quando se inicia outra fase da obra.

Entre 15 de julho e 14 de agosto, a pista sentido Piratininga da Avenida Professor Florestan Fernandes ficará totalmente interditada ao trânsito. A saída do bairro de Camboinhas será feita por uma faixa reversível montada na pista sentido entrada do bairro. A faixa reversível terá início na altura da Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos e seguirá até a Avenida Almirante Tamandaré.

O projeto de remodelação do atual acesso ao bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana na entrada do bairro e também no fluxo em direção à Praia de Piratininga. Também estão sendo construídas duas estações de ônibus, nos mesmos moldes das estações da Transoceânica. Confira as fases da obra abaixo.

Fase 1: Interdição da faixa de circulação adjacente à calçada da Avenida Professor Florestan Fernandes no sentido de saída do bairro de Camboinhas entre 15 de junho a 14 de julho de 2023.

Segunda fase acontece de 15 de julho a 14 de agosto | Foto: Divulgação

Fase 2: Interdição total da pista de saída do bairro de Camboinhas da Avenida Professor Florestan Fernandes e implantação de faixa reversível no sentido de entrada do bairro entre 15 de julho a 14 de agosto de 2023.