São Gonçalo inaugura seu novo Centro de Imagens e Especialidades

A Prefeitura de São Gonçalo vai inaugurar, neste sábado (17), às 8h30, o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (CIESG), num moderno prédio erguido no bairro Vila Três, a partir de um ‘esqueleto’ abandonado há mais de dez anos. O espaço também irá abrigar o novo PAM Alcântara.

Leia mais: Abono salarial: Caixa paga a nascidos em setembro e outubro

Essa será uma das entregas de unidades de saúde mais modernas da cidade. A expectativa é que sejam realizados mais de 29 mil atendimentos por mês na unidade. Com isso, é esperado um aumento de 533% de atendimentos, ou seja, uma quantidade superior a cinco vezes o atendimento atual do PAM Alcântara.

Leia também: ➢ Obras avançam em unidade da UPA em São Gonçalo

O CIESG vai atender aos gonçalenses que precisam de exames de imagens, acabando com o deslocamento para outras cidades, como sempre aconteceu. O atendimento será realizado mediante marcação antecipada junto às unidades de saúde, pelo sistema municipal de regulação, ou seja, não haverá atendimento de “porta aberta”.



A previsão é de que sejam realizados mais de 29 mil atendimentos por mês no local, uma média de 1.300 consultas, exames e serviços oferecidos por dia. A unidade também terá capacidade para realizar 12 mil exames de imagens, 15 mil consultas, além de 100 biópsias, 700 atendimentos de fisioterapia, 500 odontológicos e mil curativos por mês.

O Centro de Imagens vai contar com 26 consultórios, com aparelhos de tomografia, ressonância magnética, raios X e mamógrafo, entre outros. Entre as especialidades oferecidas estão cardiologia, neurologia, neuropediatria, ginecologia, endocrinologia, pneumologia, dermatologia, ortopedia, angiologia, gastroenterologia, além de análises clínicas, teste ergométrico e cintilografia.

Com base em sua localização geográfica, a policlínica atenderá o quantitativo de 40 bairros. A obra estava parada há mais de 10 anos e passou, sem solução, por vários governos anteriores. Só na construção foram gerados 300 empregos diretos. A Organização Social Civil (OSC) que irá gerir o espaço vai empregar 188 profissionais de saúde com o início do funcionamento. Outros empregos indiretos serão gerados com a contratação de empresas terceirizadas para os serviços de limpeza, segurança, tecnologia da informação, manutenção de ar-condicionado e de equipamentos em geral.

A construção do CIESG faz parte do eixo “Cidade Saudável”, meta 8, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa a construção de um Centro de Imagem, que foi criada especialmente para ampliar a oferta de serviços especializados no município.