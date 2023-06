Rio tem 90,6% das residências com esgoto conectado à rede

Novo estudo revela que o Rio de Janeiro está entre os estados brasileiros com maior proporção de domicílios urbanos conectados à rede de esgoto, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (16). A pesquisa, baseada em dados de 2022, aponta que 90,6% das residências fluminenses estão conectadas ao sistema de coleta de esgoto.

Essa estatística foi obtida através do módulo Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD. Ela também revela que a região Sudeste do país é a mais bem atendida em relação a esse serviço básico.

Leia também

➢ Viralizou: saiba mais sobre os mendigatos de São Gonçalo

➢ Italiano ‘renomado’ em Niterói chega a São Gonçalo

Ao todo, foram visitados 6.565 imóveis pelas equipes do IBGE, e desses, 5.352 possuíam rede geral ou rede pluvial. Os 1.213 domicílios restantes utilizavam fossas sépticas, algumas ligadas à rede e outras não, além de outros métodos alternativos.

A pesquisa aponta que os números do Rio de Janeiro seguem a tendência observada em grande parte do Sudeste, onde 89,1% de todas as residências estão conectadas à rede de esgoto. Quando analisamos apenas os imóveis em áreas urbanas, esse número aumenta para 93,9% das residências.

No ranking geral, o estado do Rio de Janeiro fica atrás apenas de três estados: São Paulo, com 96,4% de conexões à rede de esgoto, Distrito Federal, com 94,1%, e Minas Gerais, com 92,3%. Esses dados são extremamente relevantes, pois a conexão adequada à rede de esgoto é essencial para a promoção da saúde pública e a preservação do meio ambiente.