Espaço oferece quiroprata e acupuntura de graça em São Gonçalo

O espaço Saúde Não Pode Espera, localizado no São Gonçalo Shopping, em Boa Vista, recebe uma série de novos serviços a partir da próxima segunda-feira (19/06). Ao longos das próximas semanas, o ponto passa a oferecer atividades de acupuntura, quiropraxia e auriculoterapia de forma gratuita.

As atividades entrarão na programação regular do serviço, que fica localizado no segundo andar do shopping. As sessões de acupuntura acontecerão todas as segundas, com atendimento a pacientes interessados no método com agulhas inspirado pela medicina tradicional chinesa.

Às terças, será dia da auriculoterapia, terapia derivada da acupuntura que age sob pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais. Já as sessões com o quiroprata acontecem às quintas. O método é focado em tratar condições do sistema músculo-esquelético com base em uma terapia pseudocientífica de medicina alternativa.

Todos os dias, o local oferece vacinação contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e antitetânica, além de testagens rápidas de sífilis, HIV e hepatites B e C e orientações da coordenação de Saúde Mental, do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Idoso. As atividades semanais incluem ainda programas de atenção à saúde de homens, mulheres, menores e populações minoritárias, como a população negra e a LGBTQIA+.

Não é necessário agendamentos para ser atendido no local, que funciona de segunda à sexta, entre as 10h e as 17h.