Anitta tem relógio de mais de cem mil reais roubado na Croácia

A cantora chegou a publicar no Instagram uma imagem da peça, porém, pouco tempo depois apagou - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora chegou a publicar no Instagram uma imagem da peça, porém, pouco tempo depois apagou - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Anitta revelou através de suas redes sociais, que teve a casa onde está hospedada, com as amigas, na Croácia, foi invadida e um relógio de R$ 105 mil foi roubado. A cantora chegou a publicar no Instagram uma imagem da peça, porém, pouco tempo depois apagou.

“Estamos aqui vivendo a vida como se não tivéssemos sido roubadas ontem. E como se não estivesse chovendo hoje. Eles não foram roubados. Eu que fui a sorteada. Ontem, quando a gente saiu à noite, entraram na nossa casa e roubaram nossas coisas. Nossas, não. As minhas”, disse Anitta.

➣ Atenção estudantes: Nube tem 262 vagas para estágio no RJ

“Porque entraram no quarto de todo mundo e resolveram roubar só a boneca aqui. Mas tudo bem, a gente está vivo, com saúde, é isso que importa. Coisas, a gente compra novas, porque a gente trabalha muito. É isso, tudo bem, vamos só ser feliz”, declarou.

Leia Mais

➣ Homem que ateou fogo em garota de programa é investigado, vídeo!

➣ Dhomini se pronuncia após espancar dono de bar

A cantora deixou ainda um alerta aos seus seguidores sobre o relógio, da marca Cartier. “Se você estiver na Croácia (ou outros países vizinhos) e alguém tentar te vender esse relógio, foi roubado de mim. Obrigada”.