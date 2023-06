Programa Mudar de Vida forma mais 50 pessoas em cursos de capacitação profissional

A solenidade de formatura aconteceu no início da manhã, na sede da Fundação, no Largo do Machado. - Foto: Divulgação

A solenidade de formatura aconteceu no início da manhã, na sede da Fundação, no Largo do Machado. - Foto: Divulgação

O Programa Mudar de Vida: Perspectivas Além do Horizonte, da Fundação Santa Cabrini em parceria com a UERJ formou hoje 50 pessoas em cumprimento de pena nos cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Informática. A solenidade de formatura aconteceu no início da manhã, na sede da Fundação, no Largo do Machado.

Histórias que pareciam ser um caso perdido, hoje ganharam um novo rumo. Foi o caso do Reeyson Matheus, de 25, que passou anos na vida do crime e hoje cumpre pena em regime semi aberto. Emocionada e orgulhosa do primeiro certificado do rapaz, a tia avó, a dona de casa Enilza Pereira, de 56 anos comemorou o diploma. “Para a sociedade ele era um caso perdido, ninguém dava crédito a este menino. Ele chegou a cumprir mais de 2 anos no sistema, mas assim que saiu, conheceu a Fundação Santa Cabrini que foi um divisor de águas na vida dele e da nossa família. A mente e os projetos de vida dele mudaram. Sou muito grata a este projeto”, disse Enilza.

Leia mais: Prefeitura de São Gonçalo promove Cidadania Itinerante em Nova Cidade

Uma formatura para ninguém colocar defeito, com direito à beca, capelo, orador, paraninfos e patronos depois de 2 meses de cursos ministrados por professores da UERJ, parte do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT). As aulas aconteceram no Centro de Qualificação Profissional (CQPro) da Fundação Santa Cabrini, no Rio Comprido, onde os alunos (além da gratuidade dos cursos) também receberam auxílio transporte custeado pela Instituição.

O Presidente da Fundação Santa Cabrini, Alex Braz, reafirmou a importância e eficácia de transformação do projeto. “Foi uma manhã de muita alegria e comemoração e eu sou grato à toda a equipe pelo empenho. Mais de 50 pessoas foram certificadas nesta formatura. Trabalhamos diariamente para isso, para devolver a dignidade a cada uma dessas pessoas, que através do trabalho e da qualificação, buscam uma nova história de vida e para isso, nossa casa estará sempre de portas abertas aos que buscarem esta segunda chance”, finalizou o presidente.

Reeyson e sua avó Enilza Pereira | Foto: Divulgação

O Reitor da UERJ, o Professor Mario Sérgio Alves, comemorou a parceria, que ao longo de 3 anos de existência já qualificou mais de 500 pessoas. “Somos a primeira Universidade do Brasil a adotar as cotas raciais e hoje estamos aqui, juntamente com a Fundação Santa Cabrini, realizando algo também histórico: a qualificação profissional de pessoas em cumprimento de pena. A UERJ está reafirmando aqui o seu compromisso pela inclusão na sociedade”, comentou.

Com 2 diplomas nas mãos por uma jornada incansável nos cursos, o orador das turmas, Daniel Lemos da Silva, de 34 anos e morador de Magé, saiu vitorioso deste processo. Já foi selecionado para uma vaga de emprego na Seeduc, onde começa na semana que vem.

O evento também contou com a presença da diretora do IFHT, Professora Eloiza de Oliveira, o Diretor de Produção Comercialização da FSC, Alexandre Gonçalves, representantes da Cedae e outras empresas parceiras. As inscrições para as novas turmas deste semestre devem iniciar nas próximas semanas e podem ser feitas pelo whatsapp da Fundação Santa Cabrini, no número (21) 96944-9284. Os candidatos, pessoas em cumprimento de pena também podem seguir pessoalmente à sede, no Largo do Machado, 48, no Catete com identidade, CPF e comprovante de residência.