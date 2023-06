De Niterói para o mundo: saiba quem é Leonardo Sens, o fotógrafo que viralizou nas redes esta semana

Para conhecer mais sobre o trabalho do fotógrafo Leonardo Sens, acesse @leosens no Instagram - Foto: Divulgação

Leonardo Sens é o fotógrafo que viralizou nas redes sociais na última semana por registrar uma imagem impressionante: o Cristo Redentor e a Lua alinhados, como se o Cristo “segurasse” a Lua. A imagem rodou o mundo, indo parar até em jornais estrangeiros, como o Daily Mail. Mas por trás desse registro, quem é o fotógrafo niteroiense que passou 3 anos sonhando com a foto perfeita?

Nascido e criado na cidade de Niterói, Leonardo descobriu sua paixão pelo universo da fotografia em 2002, ao ganhar sua primeira câmera. Ele a levava para todos os lugares. Viagens, passeio e registrava tudo, principalmente as paisagens e a natureza.

Leonardo é formado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, e era bolsista em uma empresa da mesma área. Por muitos anos, ele conciliou a fotografia e a engenharia como seus dois trabalhos, mas durante a pandemia, em 2020, começou a trabalhar exclusivamente como fotógrafo.

No início, as paisagens e a natureza eram o que mais o encantava. Mas depois de investir em novos equipamentos e lentes, Leonardo passou a se interessar por tirar fotos também de pessoas. “Me interessei, pois, percebia que elas gostavam das fotos, tinha uma troca a mais nas redes sociais.”, explicou o fotógrafo.

Sobre a imagem que ganhou as redes, a ideia surgiu justamente da observação de Leonardo, e uma vez que a teve, precisou estudar o movimento da Lua e esperar, por três anos, pela tão desejada “foto perfeita”.

“Aqui em Niterói temos uma vista das montanhas do Rio de Janeiro, e é fácil perceber que em alguns momentos do ano o sol e a lua passam perto do Cristo. Aí tive a ideia de pesquisar e observar a data correta. Usei aplicativos de celular que indicam as posições e horários.”

“Todo ano ocorre esse alinhamento, porém em 2021 eu não consegui enquadrar a foto e em 2022 estava nublado no dia”, afirmou o fotógrafo. Mesmo com as tentativas frustradas por dois anos seguidos, no dia 4 de junho de 2023, ele chegou à praia de Icaraí bem cedo, montou o seu equipamento e esperou atentamente pelo momento que o alinhamento ocorreria, se movimentando para os lados para conseguir o enquadramento perfeito. E aconteceu. Às 6:28 da manhã, a foto foi capturada.

Após compartilhar o registro em suas redes, Leonardo teve uma surpresa. A foto ganhou uma repercussão muito além do que ele imaginava e ganhou o coração de milhares de brasileiros. “Foi uma repercussão impressionante, não esperava. Fico até hoje sem acreditar no tanto de gente que curtiu e compartilhou a imagem", contou.

Para o futuro, o fotógrafo tem planos de fazer uma exposição de quadros e colocar as imagens à venda, para que outras pessoas possam ter um pouco de sua arte em suas casas.

Para conhecer mais sobre o trabalho do fotógrafo Leonardo Sens, acesse @leosens no Instagram.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*