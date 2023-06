Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue: hemocentros estimulam doação

O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado nesta quarta-feira, dia 14 de junho. Por essa razão, hemocentros espalhados pelo mundo todo usam a data para promover campanhas que visam aumentar os estoques dos bancos de sangue e conscientizar sobre a importância da doação. Em Niterói e São Gonçalo, os hemonúcleos esperam ter um dia agitado e com muitos novos doadores interessados em fazer parte do quadro de colaboradores.

O Hemonúcleo de São Gonçalo, que fica no bairro Zé Garoto, existe há mais de 20 anos e é referência na captação de sangue. A unidade recebe, em média, 30 doadores por dia. As bolsas são destinadas a todas as unidades de saúde do município, incluindo os hospitais conveniados da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para realizar a doação, basta fazer um cadastro, onde o doador passa por uma triagem clínica, com entrevista, verificação da pressão arterial e faz o teste de anemia para saber se está apto a realizar a coleta. Após a doação, que dura cerca de 10 minutos, o sangue vai para o fracionamento e uma amostra passa por exames laboratoriais obrigatórios para detectar doenças como HIV, Hepatite B e C, doença de chagas e HTLV. Somente após o resultado dos exames, o sangue é liberado para que seja doado com segurança.

Em Niterói, o banco de sangue do município é gerenciado pelo Hemorio e o hemocentro está situado no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap). A Secretaria Municipal de Saúde participa com campanhas para incentivar e recomendar os usuários da rede municipal a doarem sangue.

O administrador Hendryl Freitas, de 27 anos, obteve o diagnóstico de leucemia em 2021 e já precisou receber 15 bolsas de sangue. Ele realiza o tratamento no Antônio Pedro. Depois do diagnóstico, ele se tornou parceiro do Hemocentro Regional de Niterói (HemoNit), que fica no Huap, e passou a participar de diversas campanhas incentivando a doação.

“A transfusão faz parte do meu tratamento. Durante a quimioterapia, minhas taxas ficam muito baixas e dependo da transfusão. Se hoje estou vivo é porque muitas pessoas doaram sangue para mim e sou muito grato a cada uma delas”, agradece Hendryl.

Hemonúcleo de São Gonçalo recebe, em média, 30 doadores por dia | Foto: Divulgação/Julio Diniz

Neste ano, o HemoNit já recebeu cerca de 1.515 doações de sangue, uma média de 303 por mês até o final de maio. O sangue doado é usado também para transfusões realizadas no Huap, que este ano já realizou aproximadamente 1.840 procedimentos, cerca de 368 por mês. Nas transfusões, são utilizados os hemocomponentes totais do sangue, o que inclui hemácias, plaquetas e plasma.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o dia 14 de junho foi oficialmente designado como um evento anual pela Assembleia Mundial da Saúde, em 2005. A data foi instituída em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner (1868-1943), imunologista austríaco que descobriu o fator Rh, as tipificações dos grupos sanguíneos e a compatibilidade entre eles – descobertas que não só tornaram possível a realização de transfusões com total segurança e base científica, como também permitiram que inúmeros recém-nascidos com fator Rh diferente do de suas mães viessem ao mundo com saúde.

E além de agradecer aos doadores, é um dia de conscientizar sobre a necessidade global de sangue seguro e de como todos podem contribuir. Por meio da campanha, mais e mais pessoas em todo o mundo são convidadas a se tornarem salvadores, oferecendo-se voluntariamente para doar sangue de modo regular.

O lema da campanha deste ano do Ministério da Saúde é “Doe sangue, doe plasma, compartilhe a vida, compartilhe com frequência”, concentra-se nos pacientes que precisam de suporte transfusional por toda a vida e destaca a importância de doar sangue ou plasma regularmente para criar um suprimento seguro, sustentável e sempre disponível, em todo o mundo, para que todos as pessoas que necessitarem possam receber o tratamento oportuno.

Quem pode doar?

– Pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com pessoas com suspeitas ou confirmação de Covid-19. Quem teve a doença pode doar dez dias após ser considerado curado. Após as vacinas, é necessário esperar alguns dias. Nos casos da vacina da gripe e da CoronaVac, é possível doar depois de dois dias. Para as demais vacinas contra a Covid-19, são necessários sete dias de intervalo;

– Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal);

– No dia da doação ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não ser usuário de drogas;

– Não estar grávida ou amamentando;

– Não ter efetuado contato sexual com pessoas que tenham comportamento de risco para doenças transmissíveis pelo sangue;

– Estar bem alimentado, observando o intervalo mínimo de 2 horas após o almoço e 1 hora após o café ou lanche, não ultrapassando 4 horas sem alimentação;

– Não fumar duas horas antes da doação;

– Portar documento original com foto emitido por órgão oficial (serão aceitos documentos digitais com foto);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Não ter feito piercing e tatuagem há menos de um ano.



SERVIÇO:

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Já o Hemonit fica no Hospital Antônio Pedro, na Avenida Marquês do Paraná, 303, no Centro de Niterói, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h30.