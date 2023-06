Shoppings Tijuca e Plaza Niterói promovem campanha para arrecadar agasalhos e cobertores

As doações serão direcionadas para as instituições próximas aos shoppings - Foto: Divulgação/ Sesc

As doações serão direcionadas para as instituições próximas aos shoppings - Foto: Divulgação/ Sesc

Reafirmando o compromisso com o desenvolvimento social das comunidades no entorno e visando a estimular a prática da solidariedade, os shoppings Tijuca e Plaza Niterói estão arrecadando agasalhos, cobertores e outros itens de frio para atender famílias em situação de vulnerabilidade, apoiadas pelo Instituto Devolver. A campanha termina em meados de julho.

Ao final, as doações serão direcionadas para as instituições próximas aos shoppings. O Instituto Devolver, responsável por selecionar as organizações sociais participantes, tem o objetivo de recolher o maior número de produtos em bom estado, como casacos, blusas de manga comprida, calças, par de meias, cachecol, par de luvas, gorros e cobertores.

Para Natalia Correia, gerente de marketing do Shopping Tijuca, a campanha é uma união de esforços: “É muito bom saber que podemos contar com os nossos clientes para promover campanhas solidárias como essa. Juntos conseguimos levar um pouco de conforto a quem precisa”, diz.

No Plaza Niterói, as doações podem ser feitas até o dia 25 de julho, no SAC, localizado no 2º piso. Já no Shopping Tijuca, a campanha acontece até o dia 16 de julho. Os pontos de coleta estão localizados no Lounge do Programa de Benefícios (no piso L2, ao lado da Lulean), no SAC (G2) e no L1, próximo ao elevador panorâmico.