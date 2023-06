Cavalos são vistos 'passeando' na Praça São João, em Niterói

Três cavalos estavam circulando pela praça de São João durante a manhã desta quarta (14) - Foto: Foto do leitor

Três cavalos estavam circulando pela praça de São João durante a manhã desta quarta (14) - Foto: Foto do leitor

Um ocorrido inesperado chamou atenção de moradores e frequentadores da Praça São João, em Niterói: três cavalos foram vistos pastando pela praça, que fica localizada na região central do município, no início da manhã desta quarta-feira (14).

A região que é frequentada diariamente por diversas pessoas, entre adultos, barraqueiros, estudantes e crianças, têm sido há algum tempo alvo de denúncia dos moradores, pelos lixos que são depositados pela praça ou pelas enormes árvores que têm gerado risco de tombamento, essa última questão já vem sendo solucionada pela Secretaria Ambiental da Prefeitura de Niterói.

Moradores não viram a forma com que os animais foram parar na praça | Foto: Foto do leitor

No entanto, na manhã de hoje, moradores estranharam a presença de novos elementos na praça. Os cavalos estavam circulando pelo espaço e ninguém percebeu como eles chegaram ao local, ou quem foi o responsável por deixá-los na região. Um morador que reside no entorno da praça chamou atenção para o problema. ‘’Hoje temos uma visita bem inusitada: três cavalos soltos na praça e mais o retrato do descaso e abandono da praça, a sujeira.’’

Agentes da Guarda Ambiental retiraram os cavalos por volta das onze horas | Foto: Foto do leitor

Órgãos competentes foram acionados e por volta das 11h15, agentes da Guarda Ambiental compareceram ao local para realizar o serviço de recolhimento dos animais.

Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não respondeu.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*