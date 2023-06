Ilumina São Gonçalo chega aos bairros Boa Vista e Porto da Pedra

Mais dois bairros vão receber o programa “Ilumina São Gonçalo”. Na manhã desta segunda-feira (5), equipes da Subsecretaria de Iluminação Pública deram início a substituição das lâmpadas nas ruas do Boa Vista e do Porto da Pedra. Nas regiões, mais de 1.300 pontos de luz serão trocados.



O programa irá substituir, ao longo dos meses, todas as lâmpadas da cidade por LED. Desde a sua implementação, mais de 22 mil pontos de luz já foram trocados.

“Iniciamos mais uma etapa do Ilumina São Gonçalo nos bairros Boa Vista e Porto da Pedra. Sabemos que a falta de iluminação adequada é um problema grave. Por isso, estamos com equipes trabalhando intensamente para realizar essa substituição das lâmpadas. Em breve, toda a cidade será beneficiada”, disse o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que acompanhou, ao lado do deputado estadual Douglas Ruas e do vereador e presidente da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, Lecinho Breda, o início dos trabalhos na Rua Veríssimo Souza.

O aposentado Carlos Eduardo Silva, de 73 anos, estava ansioso pela chegada do projeto no bairro.

“Estava aguardando esse Ilumina São Gonçalo chegar no meu bairro. A rua em que a minha filha mora, na Covanca, também já teve todas as lâmpadas substituídas e já dá para sentir a mudança no ambiente. Realmente aumenta a sensação de segurança”, disse o aposentado.

Durante o trabalho do Ilumina São Gonçalo por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Além das rotas estabelecidas, seis veículos serão destinados para atender solicitações de manutenção dos postes que chegarem da população via aplicativo Colab. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas.