Após reportagem de OSG, árvores são podadas na Praça São João, em Niterói

No último domingo (21), a Prefeitura de Niterói em conjunto com a ENEL, fizeram a poda de uma das árvores centenárias que estavam sob risco de queda, na Praça de São João, localizada no Centro do município. As árvores estavam assustando moradores e ambulantes que frequentam a região.

No dia 10 de maio, a equipe do OSG fez uma reportagem sobre as árvores a pedido de moradores, já que somente neste ano, três quedas haviam sido registradas. Uma delas atingiu um veículo, poste e a grade da praça. A Prefeitura não conseguia realizar as podas já que estavam dependendo da companhia de energia para desligar a rede elétrica.

No entanto, em resposta à demanda solicitada pelo jornal, os dois órgãos competentes fizeram a realização da poda de uma das árvores no último domingo. Na segunda, os moradores e comerciantes rapidamente notaram a mudança. ‘’Fez efeito sim, eles tiraram tudo, viu ali? A árvore não tem mais o peso que tinha para que ela tombasse. Se isso acontecer, o impacto será bem menor do que se ela não estivesse podada." relatou o funcionário Sidney Cruz, que trabalha em uma das óticas que fica de esquina com a praça. O vendedor vibrou e agradeceu pela ajuda recebida.

Antes da poda, o peso dos galhos estavam fazendo a árvore tombar | Foto: Filipe Aguiar

Presente todos os dias na praça, Sidney afirma ainda torce pela poda da ‘’árvore-mãe’’, a maior árvore da praça. ‘’Essa aqui é o maior perigo, se ela cair, vai destruir tudo aqui. Também temos medo dos ventos das próximas estações. Com o vento, os galhos balançam e batem nos fios, todo mundo fica apavorado.’’

Procuradas no início do mês, a Prefeitura afirmou que além da última árvore podada, consta no planejamento o corte de outras duas árvores da praça.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas