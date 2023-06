Batida entre carros na Alameda deixa duas pessoas feridas em Niterói

Uma batida envolvendo dois carros de passeio deixou duas mulheres feridas, na madrugada desta segunda-feira (12), na pista sentido Rio da Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói. A colisão aconteceu na altura do mercado Supermarket.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h15 para prestar socorro às vítimas. As duas mulheres, uma de 23 e outra de 24, foram levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), também no Fonseca.

As duas jovens tiveram ferimentos leves e passaram por exames. Segundo a direção do hospital, o quadro delas é estável.

O acidente causou congestionamento na via e motoristas que passavam pela Alameda no início desta manhã (12) sofreram com a lentidão do trânsito.