Vídeo mostra ex-apresentadora da Globo e amigas momentos antes de acidente que as vitimou em Goiás

Um vídeo gravado dentro do carro que levava a ex-apresentadora de afiliada da TV Globo, Leilane Macedo, e duas amigas para um encontro de motoclube feminino na cidade goiana de Abadia de Goiás registra momentos antes do acidente que tirou suas vidas, na última sexta-feira (9).

Nas imagens, a jornalista e as amigas Hosana Santos Andrade e Luana Carvalho estavam cantando e se divertindo dentro do carro, que colidiu com um caminhão instantes depois, na BR-153, no município de São Luiz do Norte, em Goiás. Todas as três faleceram.

O acidente aconteceu quando as amigas saíram do município de Gurupi, no Tocantins, onde moravam, com destino a um encontro de um motoclube, em Abadia de Goiás. As três eram apaixonadas por motocicletas. No caminho, o carro em que estavam teria tentado uma ultrapassagem, batido em outro carro, invadido a pista contrária e, por fim, sido atingido por um caminhão.

Imagens do carro em que as três estavam | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Hosana e Luana morreram ainda no local. Leilane chegou a ser socorrida para um hospital em São Luiz do Norte, mas não resistiu aos ferimentos. A jornalista ficou conhecida como apresentadora na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado de Tocantins, e estava trabalhando na assessoria de comunicação da prefeitura de Gurupi, cidade em que morava.

Os corpos das três amigas foram enterrados em um cemitério no município de Gurupi, no Tocantins, onde todas moravam, na manhã deste domingo (11).