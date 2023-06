Dia dos Namorados: Veja 12 jogos sexuais para apimentar a relação

Manter o interesse do parceiro ou parceira pode ser complicado, mas não impossível - Foto: Divulgação

Manter o interesse do parceiro ou parceira pode ser complicado, mas não impossível - Foto: Divulgação

Os casais sabem como é difícil manter a chama acesa, e não cair na mesmice, durante o relacionamento. Manter o interesse do parceiro ou parceira pode ser complicado, mas não impossível.

Uma boa maneira de esquentar a relação, principalmente no Dia dos Namorados, é com o uso de jogos sexuais. Eles proporcionam excitação e novas experiências de um jeito divertido e descontraído.

Se você quer que o próximo Dia dos Namorados seja inesquecível, nossa produção separou 12 jogos sexuais para apimentar a data. Todas as sugestões abaixo tiveram comigo base uma pesquisa promovida pela Miess Sex Shop, sobre o prazer sexual das brasileiras. Sabia mais a seguir:

1. Verdade ou consequência

A lista inicia com um clássico: verdade ou consequência. Afinal, quem nunca jogou durante a época da escola? Porém, esta versão é picante, totalmente diferente do que era praticado no colégio.

Para jogar, basta que o casal escreva, ao menos, 5 consequências eróticas, envolvendo sexo. Pode ser massagem, sexo oral, posições sexuais ou danças sensuais. Quem não responder à pergunta elaborada pelo parceiro (a) deve tirar um papel e cumprir o desafio.

2. Caça ao tesouro

Assim como o jogo apresentando acima, caça ao tesouro é amplamente conhecido pelos brasileiros. No entanto, a versão sexual consiste em esconder sex toys pela casa para que o companheiro o encontre com a ajuda de um mapa.

O prêmio é dividido entre os dois, pois o objetivo é utilizar o brinquedo logo após encontrá-lo. Aqui estão dicas de acessórios e itens que podem fazer parte da brincadeira: algemas, vibradores, lubrificantes, anel peniano ou plugs. Tudo depende da preferência e da imaginação dos envolvidos no jogo.

3. Dados eróticos

Dados eróticos são um clássico. Trata-se de um brinquedo simples, fácil de usar, mas que traz muito prazer sexual e excitação aos jogadores. Sobram variações de dados eróticos.

Os dados strip-tease, por sua vez, indicam qual peça de roupa os participantes devem tirar. A partida termina, ou começa, quando todos estiverem nus.

Também existem os dados que mostram ações a serem feitas. Por exemplo: um dos dados indica a parte do corpo e o outro o que fazer nela.

Já o dado kama sutra contém posições sexuais a serem imitadas pelos participantes do jogo. E não vale pular, hein?

4. Kama Sutra

Considerado por alguns como o “manual do sexo” o Kama Sutra é, na realidade, um texto de origem indiana sobre o comportamento sexual humano. A obra contém 529 posições sexuais diferentes! Por isso, o Kama Sutra levou 20 longos anos para ser concluído.

O livro não possui apenas sexo, também aborda os tipos de relacionamentos, o caminho para o sucesso e como cuidar da casa, por exemplo. Porém, grande parte das pessoas querem conhecer e praticar as posições, que correspondem a cerca de 20% do conteúdo.

Dentre as principais e mais conhecidas, podemos destacar “A bicicleta”, “O gato”, “Cadeira quente”, “Caminho pro céu” e “O dragão”.

5. Olhos vendados

Agora, o jogo mais simples desta lista: olhos vendados. Para brincar, basta uma venda ou tecido que possa obstruir a visão por completo. A pessoa que estiver sem enxergar receberá estímulos do parceiro sem a venda.

6. 10 minutos de prazer

Também conhecido como “7 minutos no paraíso”, a brincadeira necessita de um despertador e muito tesão. O intuito é fazer o parceiro subir pelas paredes em menos de 10 minutos. Todos os artifícios podem ser utilizados nesse período.

Assim que o tempo acabar, os papéis devem ser invertidos, quem deu prazer irá receber prazer. Vence quem fizer o outro gozar primeiro. Na verdade, ninguém perde com essa brincadeira.

7. Dirty talk

Além das preliminares tradicionais, casais podem usar e abusar do dirty talk. Ou seja, devem provocar com uso de palavras e com o envio de fotos sensuais, os famosos nudes. Para surtir efeito, o dirty talk pode ser feito na véspera do sexo ou horas antes da relação acontecer.

É fundamental conhecer os pontos fracos do parceiro para que a brincadeira dê certo. Quanto mais “suja” e “baixa” foram as provocações, mais excitação elas proporcionarão no parceiro.

8. Strip tease com frutas

O strip tease com frutas serve não apenas para excitar, como também para estimular o olfato, o paladar e o tato. O jogo consiste em vendar o parceiro, escolher uma fruta e esfregar, com delicadeza, pelo corpo da outra pessoa.

Quem estiver com os olhos vendados deve descobrir a fruta. Se acertar, ele ou ela ganha um ponto e tem o direito de tirar uma peça de roupa do outro. No caso de erro, a jogada deve ser refeita até o acerto.

9. Jogo dos sabores

De maneira parecida com a brincadeira sexual do último tópico, o jogo dos sabores também exige o uso de vendas. Além disso, os participantes devem ter à disposição uma caixa e quatro sabores diferentes de géis comestíveis.

O casal necessita escrever prêmios em folhas de papel e inseri-las na caixa. Feito isso, basta colocar a venda na "vítima" e aplicar pequenas doses do gel para que ela tente descobrir qual sabor é. Quem acertar ganha o direito de tirar um papel da caixa. O jogo acaba quando as premiações forem executadas.

10. Provocações

Provocar não é necessariamente um jogo, mas pode ser uma ótima forma de se divertir com o parceiro ou parceira. Recomenda-se que as provocações, sempre ligadas ao sexo, aconteçam em lugares públicos, para apimentar de vez a coisa.

Não há perdedores, todos os envolvidos terminam vencedores. Além disso, as provocações podem servir como uma espécie de preliminar, para que a brincadeira termine da melhor maneira possível.

11. Jogos de tabuleiro

Jogos eróticos de tabuleiro lembram muito os jogos tradicionais. Basicamente, a brincadeira se desenvolve de maneira parecida, com enredo, desafios a serem cumpridos e metas a serem batidas.

A diferença é que, ao longo do jogo, as peças de roupa dos participantes devem ser retiradas gradativamente. O intuito é que todos fiquem nus para, quem sabe, iniciar outro tipo de brincadeira, se é que me entende.

12. Jogos on-line

Se preferir, também existem jogos eróticos on-line. Atualmente, as lojas de aplicativos oferecem diversas opções, com diferentes temáticas. O “Peachin” envolve perguntas e desafios. Já o “Kindu” é um app ideal para quem está em busca de novas experiências.

Vale a pena checar a loja de aplicativos instalada no seu celular, para encontrar mais jogos envolvendo sexo.

Dicas para esquentar o clima no Dia dos Namorados, além dos jogos

O Dia dos Namorados já se aproxima e é o momento em que os casais começam a pensar em maneiras para sair da rotina e dar aquela esquentada na relação. Os jogos sexuais são uma ótima opção, mas também existem outras formas criativas de surpreender o seu (sua) parceiro (a) no dia. Listamos algumas ideias a seguir:

Fantasias sexuais: descubra quais despertam o desejo do seu parceiro ou parceira e realize-as nessa noite especial. Vale apostar no figurino e tudo!

Produtos eróticos: produtos e brinquedos eróticos podem transformar a comemoração em algo inesquecível e muito prazeroso. Há opções para todos os gostos, bolsos e ousadias!

Dança sensual: essa é uma dica exclusiva para as mulheres. Capriche na lingerie, escolha uma música sensual e se solte. Lembre-se que os homens se excitam com estímulos visuais, e maioria deles adoraria uma surpresa assim.

Cenário fora do comum: quer tornar a comemoração ainda mais emocionante? Então procure um cenário diferente e saia da rotina. Motéis com decoração temática, iluminação diferenciada e uma excelente banheira podem potencializar o efeito de todas as ações que já falamos antes.

Portanto, escolha um lugar especial e torne essa comemoração do Dia dos Namorados legendária para vocês dois.