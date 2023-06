Jornalista gonçalense será homenageado com nome de rua em Icaraí

Depois de deixar sua marca na história do jornalismo niteroiense ao longo de seus quase 60 anos de carreira, o jornalista Mário Dias será homenageado com o nome de uma rua em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O local escolhido para celebrar o repórter foi uma nova via de acesso projetada no bairro, ao lado da recém inaugurada Praça José Bedran.

A Rua Mário Dias sai da Castilho França para permitir acesso a dois dos endereços mais movimentados da região, as Ruas Miguel de Frias e Fagundes Varela, mesmo nos horários em que a Avenida Roberto Silveira fica com uma faixa reversível.

A inauguração oficial da rua, com a instalação da placa que intitula o endereço, acontecerá no dia 18 de junho, domingo, e deve contar com a presença de amigos e familiares do jornalista. Falecido em 2021, aos 78 anos, depois de passar por cirurgia para remoção de um tumor no intestino, Mário Dias nasceu em São Gonçalo, mas construiu sua carreira em Niterói. Como jornalista, trabalhou na sucursal local de diversos veículos de comunicação, além de ter trabalhado como produtor de TV, radialista e escritor.

Além disso, fez carreira como produtor cultural e produziu performances de nome celebrados do samba, como Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Arlindo Cruz e Beth Carvalho. Figura carimbada dos carnavais na região, foi também fundador de um dos mais tradicionais blocos de rua de Niterói, o Bloco das Piranhas. Apaixonado pela Acadêmicos do Cubango, ele teve participações marcantes em coberturas dos desfiles oficiais das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, durante anos, como produtor da TV Globo.

Homenagens - Mário Dias já recebeu algumas homenagens em vida, como as prestadas pelas escolas de Samba Fora de Casa, e pelo Bloco Carnavalesco Segundo Clichê, composto por jornalistas, que está em processo de revitalização e tem como uma das diretrizes reeditar esse enredo logo na sua volta ao Carnaval de Niterói, prevista para 2024 ou 2025.