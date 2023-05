Icaraí ganha novo acesso após inauguração da Praça José Bedran

O projeto da nova praça foi elaborado para melhorar a mobilidade no acesso ao bairro. A obra faz parte do Plano Niterói 450 Anos e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas por dia - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta quarta-feira (31), as mudanças no trânsito após a abertura do novo acesso com a inauguração da Praça José Bedran, no último sábado (27). A partir de agora, os motoristas terão acesso direto à Rua Miguel de Frias pela rua projetada que sai da Castilho França. Esse é novo trajeto para acessar tanto a Rua Miguel de Frias quanto a Rua Fagundes Varela, mesmo nos horários em que a Av. Roberto Silveira ganha uma faixa reversível.

O projeto da nova praça foi elaborado para melhorar a mobilidade no acesso ao bairro. A obra faz parte do Plano Niterói 450 Anos e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas por dia. O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, reforça que a intervenção faz parte de um plano maior de mobilidade em toda cidade.

“Essa é mais uma das intervenções do Plano de Mobilidade, que vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas que circulam pela região todos os dias. É uma extensão natural do projeto da Marquês de Paraná, que entregamos em 2020. A partir desta solução, entregamos uma nova porta de entrada do bairro de Icaraí”, explica o secretário.

Desde segunda-feira (29), os motoristas que precisam acessar as ruas Miguel de Frias e Fagundes Varela, vindos da Av. Roberto Silveira (sentido Icaraí – Centro), devem entrar na Rua Castilho França e pegar a rua projetada. Também é possível entrar na Rua Castilho França, para acessar as duas ruas, veículos vindos da Rua Paulo César.

Durante o horário da reversível, o acesso é feito pela faixa da esquerda da Rua Paulo César, para quem vem de Santa Rosa, para assim cruzar a Av. Roberto Silveira e acessar a Castilho França. E, para quem vem de Icaraí/São Francisco, no sentido de acesso ao Centro, será necessário entrar à direita, pela Rua Álvares de Azevedo, depois pegar à esquerda e então manter a pista na Rua Paulo César para atravessar a Av. Roberto Silveira.

O acesso direto pelo início da Rua Miguel de Frias só é permitido para os motoristas que vem pela Av. Marquês do Paraná. Nesse sentido, nada foi alterado. Operadores da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) estão em locais estratégicos orientando os motoristas.

A obra teve a ordem de início assinada em setembro do ano passado e passou por diversas fases. Com 640m², a praça ganhou bancos em concreto e madeira, lixeiras, canteiros, rampas de acessibilidade, postes de iluminação com toda fiação subterrânea e um paisagismo que privilegiou espécies nativas da Mata Atlântica: mudas de ipês amarelos, roxos e três mudas de jacarandá.