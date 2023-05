Prefeitura de Niterói inaugura Praça José Bedran, em Icaraí

Na manhã deste sábado (27), a Prefeitura de Niterói inaugurou a Praça José Bedran, em Icaraí. Além da praça, as intervenções no local abriram uma pequena rua, paralela à Rua Mem de Sá, que liga a Rua Castilho França à Rua Miguel de Frias. O projeto pretende melhorar a mobilidade no acesso ao bairro. A obra faz parte do Plano Niterói 450 Anos e vai beneficiar cerca de 20 mil pessoas por dia.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a relevância das intervenções feitas no local.

“Essa é uma entrega muito relevante para a cidade. Niterói tem pouco mais de 500 mil habitantes e cerca de 300 mil automóveis. Essa é uma das maiores taxas de motorização do país. Essa intervenção permitirá que as pessoas cheguem de forma mais eficiente à Fagundes Varela, à Miguel de Frias ou à Mem de Sá pela manhã. E, na parte da tarde, melhoraremos o acesso a Icaraí via Marquês de Paraná”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito, Paulo Bagueira, ressaltou que o novo espaço valorizou o local.

“Essas intervenções não foram boas apenas para o trânsito na região, mas em relação à estética do local o resultado das obras fez toda a diferença. Temos aqui um espaço verde, aberto, amplo, que deixou esse pedaço de Icaraí muito mais agradável”, disse o vice-prefeito.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, destacou que a inauguração da praça faz parte de um grande planejamento para a melhoria da mobilidade da cidade.

“Quando começamos essa caminhada, há 10 anos, pensamos no plano de 20 anos para Niterói com o objetivo de transformar a nossa cidade na melhor em qualidade de vida do Brasil. Já percorremos um longo caminho, com investimentos em infraestrutura, saneamento e mobilidade. Tiramos do papel o túnel Charitas-Cafubá, que era esperado há décadas, revitalizamos e ampliamos a Marquês de Paraná. E essa obra é outro passo importante neste plano de mobilidade”, lembra Rodrigo Neves.

A obra teve a ordem de início assinada em setembro do ano passado e passou por diversas fases. Com 640m², a praça ganhou bancos em concreto e madeira, lixeiras, canteiros, rampas de acessibilidade, postes de iluminação com toda fiação subterrânea e um paisagismo que privilegiou espécies nativas da Mata Atlântica: mudas de ipês amarelos, roxos e três mudas de jacarandá.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, enfatizou que a praça é uma extensão do projeto da Rua Marquês de Paraná.

“Essa praça é uma obra prevista no Plano de Mobilidade e é uma extensão natural do projeto da Marquês de Paraná, que entregamos em 2020. A partir desta solução de mobilidade, temos orgulho de entregar essa nova porta de entrada do bairro de Icaraí”, disse o secretário.

José Bedran - A praça, que integra o novo quarteirão da Rua Mem de Sá com a Miguel de Frias, leva o nome de José Bedran. Falecido em 2021, Bedran foi um engenheiro que atuou na área de saneamento de Niterói por muitos anos. Trabalhou na Cedae, foi consultor da Águas de Niterói e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF). Além disso, Bedran fez diversos projetos para a prefeitura, como o do mergulhão da Marquês de Paraná.

“José Bedran foi um grande engenheiro, que conhecia como ninguém as obras de saneamento e o subsolo de Niterói. Quero que todos os familiares do Bedran que estão aqui levem o reconhecimento que nós temos pela contribuição que ele deu para a cidade.”, ressaltou o prefeito.

Uma das filhas do engenheiro, Soraia Simões, comentou emocionada sobre a homenagem.

“Papai sempre foi uma pessoa apaixonada pela cidade e pelo desenvolvimento urbano dela. Fico muito emocionada com esse reconhecimento dos colegas, dos alunos e dos gestores ao profissional que ele foi”, disse Soraia.

Presenças – Entre outras autoridades, também participaram da inauguração os secretários municipais de Conservação e Ordem Pública, Dayse Monassa; de Obras, Vicente Temperini; do Clima, Luciano Paez; do Meio Ambiente , Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson; de Governo, Rúbia Secundino; o presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Antônio Lourosa; o presidente da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Gilson Souza; o administrador regional de Icaraí, Alessandro Andrade Junqueira; os vereadores Leandro Portugal, Andrigo Carvalho e Jonathan Anjos; e a cantora Bia Bedran.