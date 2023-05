Policiais colhem depoimentos e analisam câmeras para tentar encontrar estudante da UFF desaparecido no Rio

A Polícia Civil deu continuidade, nesta segunda-feira (29/05), às investigações pelo paradeiro Algrin David, estudante universitário de 25 anos que está desaparecido desde a última quarta-feira (24/05), depois de mergulhar na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Os agentes vão analisar imagens de câmeras nos arredores da praia para tentar descobrir mais detalhes a respeito do caso.

É esperado que os policiais apurem registros feitos por câmeras de segurança instalados em diferentes pontos da orla, assim como imagens do Centro de Operações Rio (CET-Rio). A Polícia informou que o caso, inicialmente registrado na 14ª DP (Leblon), foi encaminhado para a Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

A unidade, inclusive, recebeu o namorado do desaparecido, o chileno Ivan Cerda, para colher depoimento nesta segunda (29/05). Bombeiros seguem realizando buscas nas praias do Arpoador, de Ipanema e do Leblon. Oficiais dos Grupamentos Marítimos (GMar) de Copacabana e de Botafogo, além do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da Barra da Tijuca, participam das ações ininterruptas. Apesar disso, seguem sem pistas do paradeiro de Algrin, que cursa Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. Segundo a família, o jovem mede cerca de 1,90 m e estava usando uma sunga preta na última vez em que foi visto.