Buscas por universitário desaparecido no mar do Arpoador entram no 4º dia consecutivo

Algrin David, de 25 anos, desapareceu na última quarta-feira, no mar do Arpoador - Foto: Reprodução

Neste sábado (27), os bombeiros do Grupamento Marítimo de Copacabana entraram no quarto dia consecutivo de buscas pelos universitário Algrin David, de 25 anos, desaparecido desde a última quarta-feira, no mar do Arpoador, Zona Sul do Rio. A procura segue de forma ininterrupta desde às 6h de sexta-feira.

As buscas estão sendo realizadas nas praias do Arpoador, Ipanema e Leblon com o uso de aeronaves, botes, drones, motos aquáticas e veículos terrestres.

De acordo com familiares e amigos, Algrin havia ido à praia com um amigo e após um mergulho no mar, desapareceu. Segundo eles, ninguém viu o jovem sair do mar e nem se afogar. Algrin mede mais de 1,90m de altura e usava uma sunga preta.