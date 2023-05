Continuam as buscas por estudante da UFF desaparecido no mar do Arpoador

Bombeiros do Grupamento Marítimo de Copacabana (3ºGMAR) dão continuidade, nesta sexta-feira (26), às buscas pelo jovem universitário Algrin David, desaparecido desde a tarde da última quarta-feira (24) depois que entrou no mar do Arpoador, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi acionado por volta das 19h para começar a procurar pelo jovem, que sumiu por volta das 14h30 da quarta. Ele continua desaparecido e está sendo procurado desde a Praia do Arpoador até o Leblon, por conta da correnteza.

Amigos informaram que ele usava uma sunga preta no dia e que não foi visto saindo do mar ou se afogando. Por isso, sua família faz buscas até em hospitais, pois há possibilidades do jovem ter saído do mar com vida.

Algrin é estudante do curso de Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e trabalha com produção audiovisual.