Menina de 13 anos morre após ser atropelada e arrastada por ônibus no Rio

Kalyane não resistiu aos ferimentos e morreu no local; Secretaria de Educação apura circunstâncias do caso - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser atropelada e arrastada por dezenas de metros por um ônibus escolar em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (17/05). Kalyane Carvalho da Silva foi socorrida por bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo relatos da Polícia, a estudante estava descendo de um outro coletivo escolar na Estrada do Veiga, Baixada Campista, quando foi atingida pelo outro ônibus. Ela chegou a ser arrastada por cerca de 70 metros, de acordo com testemunhas. A vítima estudava no Colégio Estadual Coronel Francisco Ribeiro da Mota Vasconcelos, que fica a cerca de meio quilômetro do local do atropelamento.

