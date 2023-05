Cadeirante de 82 anos morre após ser arremessada de ônibus no Rio

Uma mulher de 82 anos morreu após ser arremessada de um ônibus em movimento no Caju, na Zona Portuária do Rio. Bernadete Augusto dos Santos era cadeirante e foi lançada para fora do coletivo quando uma das portas do automóvel se abriu durante uma curva, próximo ao Cemitério São Francisco de Paula. O acidente aconteceu no último domingo (14/05).

A idosa estava com a filha, Solange Pedro dos Santos, no momento do acidente. Elas estavam em um veículo da viação Braso Lisboa, da linha 209, que faz o trajeto entre Caju e Candelária. Ambas ficaram feridas e foram levadas pelo SAMU para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Apesar disso, Bernadete não resistiu aos ferimentos e acabou vindo à óbito.

Segundo relatos da família, o motorista do coletivo não teria parado para prestar socorro. A empresa também teria oferecido auxílio no sepultamento da vítima. A Rio Ônibus comunicou, em nota, que realizará perícia técnica para avaliar os supostos problemas que teriam ocasionado o acidente. O comunicado disse, ainda, que "a empresa lamenta o ocorrido e está em contato com a família".

O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A data do sepultamento ainda não foi informada. Sua filha, que chegou a sofrer um traumatismo, recebeu alta hospitalar após receber atendimento.

Em março, uma mulher de 31 anos morreu após ser arremessada de um ônibus integração do metrô, na Gávea, Zona Sul do Rio. Já em novembro do passado, uma outra cadeirante, de 69 anos, também morreu após cair de um ônibus em movimento na Vila Valqueire, depois que a porta se abriu durante uma curva.