Vídeo: motorista passou carro duas vezes em cima da vítima no Engenho do Mato

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o acusado pela morte de Isabel Cristina de Mendonça Souza, de 49 anos, passou com o carro em cima da vítima por duas vezes, no último domingo (14), no bairro do Engenho do Mato, em Niterói, em pleno Dia das Mães.

No momento do atropelamento, ela estava acompanhada de seu filho, Matheus Henrique Souza, e de seu cunhado. Isabel foi atingida pelo carro durante ré e depois o veículo passou por cima dela. Em seguida, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a família, o homem se descontrolou após ser abordado por Isabel enquanto dormia dentro do carro e atrapalhava a circulação na via. Uma briga teria então se iniciado, e o homem chegou a fazer ameaças de atirar contra eles. Por fim, ele entrou no carro e atropelou a mulher, que teve politraumatismo.

Policiais civis da 81ªDP (Itaipu), onde o caso foi registrado, já localizaram o suspeito e solicitaram sua prisão.