Twitter ignora ordem judicial e mantém perfil de réu acusado de vazar fotos de Marília Mendonça

O Twitter não cumpriu uma ordem judicial que determinava a exclusão do perfil na rede social de André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, acusado de vazar na internet imagens do corpo de Marília Mendonça. Mensagens publicadas pelo suspeito e imagens da autópsia divulgadas por ele sem autorização seguem disponíveis na rede, que recebeu a determinação para que a conta fosse excluída há mais de duas semanas.

André foi preso no último dia 17 de abril, em flagrante. No fim do mesmo mês, a Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia contra o jovem e o tornou réu por vilipêndio a cadáver. Na mesma ocasião, o juiz Max Abrahão Alves de Souza, responsável pelo caso, também aceitou o pedido do Ministério Público para apagar a conta usada pelo acusado.

"Tendo em vista a informação consignada na certidão e a urgência e sensibilidade da questão, determino a expedição de ofício ao Twitter para que, imediatamente, proceda à remoção dos conteúdos veiculados nos links mencionados, sob pena de cominação de multa diária", afirmou o juiz. Até o momento da publicação desta matéria, o Twitter ainda não havia se pronunciado quanto ao descumprimento da ordem.



Além da acusação de vilipêndio, André responde também por incitação ao crime, uso de documento falso, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, e por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. Ele é investigado por mensagens de teor nazista e racista que compartilhou na rede social.

A cantora Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, após um acidente aéreo em Minas Gerais. A artista estava a caminho de um show quando a aeronave onde estava sofreu o acidente, que deixou outras quatro vítimas fatais. Ainda nesta segunda-feira (15/05), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deve divulgar o relatório final da perícia. O documento deve indicar se houve alguma falha mecânica no transporte.