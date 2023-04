Família de Marília Mendonça cria e-mail para denunciar divulgação de fotos

Após a repercussão que houve com o vazamento e compartilhamento criminosos das fotos do corpo de Marília Mendonça através das redes sociais, a família da cantora criou o e-mail familiammparasempre9@gmail.com para que todos possam denunciar as pessoas que estão divulgando essas imagens.

Qualquer um que se deparar com as fotos, deve copiar o link e encaminhar para esse e-mail, com o objetivo de garantir que os criminosos sejam identificados e punidos de acordo com a lei.