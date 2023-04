Suspeito de espalhar fotos do corpo de Marília Mendonça é preso

Nesta segunda-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu uma resposta à comoção que tomou conta do país após as fotos do corpo da cantora Marília Mendonça, durante sua autópsia, terem sido vazadas de laudos periciais feitos em Institutos de Medicina Legal (IML). Um homem foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), suspeito de compartilhar o conteúdo criminoso indiscriminadamente.

A operação, batizada de Fenir, tem objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet. Entre as vítimas, estão personalidades artísticas, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Na investigação, a polícia identificou administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos dos corpos dos famosos. As imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas na internet sem qualquer tipo de autorização.